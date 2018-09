Hapsatou Sy menacée de mort après les insultes d'Eric Zemmour

Si Hapsatou Sy est très largement soutenue par les Français après avoir été la cible d'insultes nauséabondes de la part d'Éric Zemmour sur le plateau des Terriens du dimanche (C8) le 16 septembre dernier, la chroniqueuse est toutefois la cible d'odieuses menaces depuis qu'elle a décidé de ne pas se laisser faire et même de porter plainte contre le polémiste de 60 ans.

La compagne de Vincent Cerutti a en effet révélé ce week-end qu'elle avait reçu des menaces de mort ! C'est sur Twitter que la chroniqueuse de 37 ans a fait cette révélation. "Sympa les menaces de mort dans ma boutique auprès de mes salariés. 'Elle va se faire buter' ! À part cela, je me victimise. Certains cautionnent... Ce monde ne tourne pas rond. Il aurait fallu se faire insulter et se taire...", a-t-elle écrit samedi soir.

Pour rappel, Éric Zemmour avait lancé durant l'enregistrement des Terriens le 13 septembre dernier que le prénom Hapsatou était une "insulte à la France" (des propos coupés par le service juridique de C8) et que ses parents avaient eu "tort" de la prénommer ainsi. Déterminée à ne pas se laisser faire, Hapsatou Sy avait dans la foulée fait part de sa volonté de porter plainte contre le polémiste et avait dévoilé les images pourtant censurées sur son compte Instagram... Thierry Ardisson avait alors regretté publiquement une tentative de "bad buzz complètement nul" et avait évoqué les "problèmes d'argent" de sa chroniqueuse.

Pour l'heure, si les esprits se sont quelque peu apaisés avec la production du programme de C8, Hapsatou Sy – dont la pétition demandant d'interdire de médias les personnes portant des messages d'incitation à la haine a recueilli 200 000 signatures – n'a pas fait son retour dans Les Terriens du dimanche.