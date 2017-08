Harry Potter : Offrez-vous de la lingerie coquine inspirée par le sorcier

On n'arrête pas le progrès et lorsqu'il s'agit de faire de l'argent, tous les moyens sont bons. La marque Yandy l'a bien compris. Spécialisée dans la lingerie sexy, la griffe s'est aussi librement inspirée de quelques figures de la pop culture pour créer des gammes de lingerie coquine. Ainsi, sur leur site, on découvre des ensembles inspirés de Blanche Neige, d'Ariel la petite sirène, de Jasmine ou encore des sauveteuses en mer de Baywatch.

Sur sa dernière collection, Yandy surfe sur l'actualité. On retrouve Cruella d'Enfer (dont un film porté par Emma Stone sortira en 2018), Alice au pays des merveilles, Wonder Woman (dont le long métrage cartonne toujours au box-office... et Harry Potter. En effet, le célèbre sorcier a inspiré aux créateurs un ensemble de lingerie fine aux couleurs de Gryffondor, la maison dans laquelle Harry a grandi à Poudlard. Des bretelles rouges et dorées tiennent une gaine rouge et grise légèrement transparente, une brassière en dentelle grise, un col blanc et d'une mini-cravate rouge et or parachèvent l'ensemble.

Bien évidemment, la marque ne peut citer Harry Potter à proprement parler, pour des questions de droit. Du coup, l'ensemble se nomme "costume de lingerie étudiant en magie". Et pour se l'offrir, il faudra débourser 42,95 dollars, soit 35,44 euros. De quoi rendre vos soirées sous la couette encore plus ensorcelantes...