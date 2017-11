Heidi Klum entièrement nue sous la douche, sa vidéo très sexy...

Les admirateurs d'Heidi Klum ont de quoi se réjouir. Très active sur son compte Instagram, où elle est suivie au quotidien par 4 millions de curieux, la bombe de 44 ans a profité d'un moment de détente pour publier une vidéo sexy où elle apparaît entièrement nue sous sa douche. Si les images sont très évocatrices, le top est parvenu à offrir un résultat glamour en camouflant son intimité avec la vapeur d'eau. Une vidéo qui est désormais visible dans notre diaporama ci-dessus !

Actuellement en déplacement en Europe pour assurer la promotion de sa collection de vêtements Lidl x Esmara, la star des émissions Project Runway et America's Got Talent semble profiter de son célibat à merveille, montrant sans ménagement à ses ex-conquêtes ce qu'elles ont perdu. Fin septembre, la maman de Leni (13 ans), Henry (12 ans), Johan (10 ans) et Lou (8 ans) avait confirmé sa rupture avec le marchand d'art Vito Schnabel après trois années d'amour et plusieurs rumeurs d'infidélité.

Mi-octobre, Heidi Klum avait dévoilé les photos de campagne de sa marque de sous-vêtements et de maillots de bain Heidi Klum Intimates™ pour sa collection Swim 2017. Aussi canon en bikini qu'en lingerie, la jolie blonde avait régalé ses fans. En publiant un clip d'elle toute nue sous la douche, elle sait qu'elle frappe encore fort...