Hélène Rollès en colère contre DALS : "Ils ne me donnent plus de nouvelles"

Hélène Rollès en a marre et le fait savoir. La star de 50 ans a passé plusieurs fois le casting de Danse avec les stars mais elle n'a jamais été retenue. Pour être plus précis, cela fait trois fois que la production ne retient finalement pas sa candidature. Agacée, la comédienne des Mystères de l'amour pousse donc un coup de gueule.

À nos confrères de Télé Star, la blonde a déclaré : "Je ne comprends pas vraiment pourquoi [ils ont dit non, ndlr] car c'est eux qui m'ont contactée pour savoir si je serais intéressée. Quand je réponds oui, ils ne me donnent plus de nouvelles. C'est la troisième fois qu'ils me font le coup. Alors forcément, je suis un peu lassée."

"Hyper-motivée" au départ de danser sur le parquet de TF1, à force d'être recalée, la mère de famille dit être à présent "passée à autre chose".

Rappelons qu'à ce jour, Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim et Camille Lacourt figurent officiellement au casting de la saison 8 de DALS. En ce qui concerne la coanimation du programme, on ignore toujours qui remplace Laurent Ournac.