Héritage de Johnny Hallyday : "Ce qui s'est passé depuis me désole..."

Depuis la publication de son communiqué dans lequel il disait soutenir l'action en justice menée par sa filleule Laura Smet, pour contester le testament de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell avait gardé le silence, se tenant à l'écart de la guerre médiatique et judiciaire qui oppose les héritiers du rockeur. En ce mardi 15 mai 2018, il parle enfin...

C'est dans les pages du journal Le Parisien qu'Eddy Mitchell évoque l'héritage de son regretté ami Johnny Hallyday, avec lequel il avait partagé une dernière fois la scène pour la tournée des Vieilles Canailles. Le chanteur dit avoir été plus que surpris du choix de son complice d'avoir écarté ses aînés de son héritage, au profit de sa femme Laeticia et ses filles Jade et Joy. "Désolé même. Il était le parrain de ma fille cadette, Pamela, je suis le parrain de Laura, mais nous n'avions jamais parlé d'héritage tous les deux. Ce qui s'est passé depuis me désole aussi. (...) Ils ont assez de peine comme ça, tous", dit-il. Toutefois, l'artiste redit son soutien total à l'action menée par Laura Smet et son demi-frère David Hallyday. "Je ne suis contre personne, juste contre ce qu'a pu faire Johnny. Je ne comprends pas qu'on déshérite ses enfants, on ne doit pas le faire. Laura étant ma filleule, je prends parti pour elle... et pour David. Que David soit musicien ou non, c'est un principe", ajoute-t-il.

Eddy Mitchell, qui sort le 25 mai prochain le disque La Même Tribu, volume 2, est attristé de ce qu'il passe entre les héritiers de Johnny et alerte... "Je ne pense pas que son image soit ternie. Par contre celle de ses proches, oui. Mais je pense qu'ils s'arrangeront. Sinon, ils en ont pour dix ans !", dit-il.

La suite de la bataille judiciaire se tiendra le 24 mai 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre. C'est cette fois-ci la validité du testament américain de Johnny Hallyday, signé en juillet 2014, qui sera débattue. Jusqu'à présent, Laura et David ont obtenu le gel des biens et des avoirs de leur père mais pas un droit de regard sur le futur album posthume à venir...

Thomas Montet