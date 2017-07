Hilary Duff : Cambriolée durant ses vacances à cause de ses photos sur Instagram

En vacances au Canada, Hilary Duff semble avoir commis une grave erreur. En effet, durant son court séjour au pays de la poutine et du sirop d'érable, celle qui interprétait le rôle de Lizzie McGuire dans la série éponyme s'est fait cambrioler et voler un énorme butin dans son domicile de Los Angeles.

D'après les informations dévoilées par nos confrères du site américain TMZ, la starlette célibataire depuis quelques mois s'est fait dérober des bijoux dans son logement de Beverly Hills... Un préjudice qui s'élèverait facilement à "plusieurs centaines de milliers de dollars" ! Mais tant qu'Hilary Duff n'est pas venue constater l'ampleur des dégâts et lister ce qui oui ou non a disparu, le montant reste incertain.

Durant ses congés dûment mérités au Canada, un malfaiteur serait entré dans la somptueuse villa américaine de la jeune maman de 29 ans et aurait découvert la cachette dans laquelle se trouvaient ses plus beaux bijoux. Il se serait servi sans pression puisque l'alarme ne s'est pas déclenchée, pour une raison qui échappe encore aux autorités compétentes.

Nos confrères américains affirment également que le ou les voleurs ont profité de l'absence de la jeune femme, qu'ils ont constatée grâce à ses différentes publications sur les réseaux sociaux. Cette technique de cambriolage serait de plus en plus fréquente chez les voleurs d'après la police américaine. En effet, hormis leurs absences qu'ils devinent grâce aux réseaux sociaux, les cambrioleurs utiliseraient également ces plateformes afin d'identifier la position exacte des villas des stars. On se souvient que Kim Kardashian en a également fait la traumatisante expérience à Paris...

En bref, comme Scott Disick tout récemment, Hilary Duff rejoint la très longue liste des people cambriolés.