Hilary Duff enceinte : Craquante photo de son baby bump

A 30 ans, Hilary Duff s'apprête à devenir maman pour la deuxième fois. La jolie blonde, qui est aujourd'hui en couple avec Matthew Koma suite à son divorce d'avec Mike Comrie, aime poster des photos de sa grossesse sur Instagram.

Mercredi 22 août, la star de Lizzie McGuire a posté une story sur son compte et on pouvait la voir en nuisette blanche transparente, laissant deviner un ventre qui s'arrondit un peu plus chaque jour. Malgré une fatigue évidente, Hilary Duff resplendit. Ses autres photos similaires postés sur son compte en sont la preuve. L'actrice, déjà maman d'un grand Luca (6 ans), issu de son précédent mariage, est enceinte d'une petite fille qui devrait pointer le bout de son nez entre la fin de l'été et le début de l'automne. Si elle n'a pas encore dévoilé le prénom du futur bébé, on sait que son fils a lui déjà une préférence...

Hilary Duff apparaît actuellement dans la série Younger, dont la 5e saison est en cours de diffusion aux États-Unis.