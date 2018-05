Hommage à Pierre Bellemare – Son fils Pierre Dhostel ému : "Papa je t'aime"

Cinq jours après la disparition du pionnier de l'audiovisuel Pierre Bellemare, mort le 26 mai 2018 à l'âge de 88 ans, sa famille et ses proches se sont réunis pour lui adresser un dernier adieu. Jeudi 31 mai dès 10h30, de nombreuses personnes étaient ainsi réunies en l'église Saint-Roch (1er arrondissement de Paris) pour lui rendre un hommage religieux.

Au cours de la cérémonie, le fils de l'animateur et conteur, Pierre Dhostel, a pris la parole pour évoquer la vie et le parcours exceptionnel de celui dont il était très proche et n'a pas manqué de retenir ses larmes. Selon nos confrères du magazine Closer, qui l'ont cité sur leur compte Twitter, le présentateur de M6 Boutique a livré un hommage bouleversant, promettant à son père qu'il transmettrait son héritage. "Je raconterai ton histoire à nos petits-enfants. Papa, je t'aime", a-t-il déclaré devant une foule émue.

Aux côtés des proches, plusieurs personnalités avaient assuré le déplacement comme Michel Drucker et Bernard de La Villardière. Selon l'AFP, le grand public a également été convié à venir dire adieu avant des obsèques qui se dérouleront dans l'intimité. Les cendres de Pierre Bellemare seront effectivement déposées dans quelques jours dans la chapelle familiale au cimetière du Père-Lachaise.

Outre Pierre Dhostel (66 ans), Pierre Bellemare était également père de Françoise, également née de son premier mariage avec Micheline (décédée en 2013). De son second mariage avec Roselyne Bacchi, sa veuve, il avait eu une seconde fille née en 1970, Maria-Pia.