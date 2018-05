Mort de Pierre Bellemare : "On sentait que là..." Son fils Pierre Dhostel réagit

L'audiovisuel français est en deuil. Véritable icône, Pierre Bellemare est mort dans l'après-midi du samedi 26 mai 2018 à l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Le journaliste et écrivain avait 88 ans. Membre de la grande famille Europe 1, qui lui consacrait ce dimanche 27 mai 2018 une journée spéciale, l'inventeur du Téléshopping partageait l'amour du petit écran avec son fils. Lui aussi figure incontournable du télé-achat (M6 Boutique), Pierre Dhostel a accordé ses premiers mots à Europe 1.

L'animateur de 65 ans a évoqué l'incroyable carrière de son père, un homme qui, même affaibli par un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2011 et une mauvaise chute suivie d'une hospitalisation de plusieurs jours en janvier 2017, ne voulait pas arrêter ses activités. "Mon père était infatigable (...) Jusqu'à la dernière minute, il avait toujours en préparation sa rentrée de septembre. Il me disait, 'Je vais aller de nouveau raconter des histoires sur telle ou telle radio", a-t-il expliqué sur les ondes d'Europe 1. "Chaque été, quand on passait des moments dans sa maison des Fonzades [en Dordogne, ndlr], il nous disait : 'Ecoutez les petits amis, je ne peux pas rester plus longtemps, je vais être obligé de partir, je dois remonter à Paris pour préparer mes émissions", a-t-il également partagé.

Pierre Dhostel savait pourtant que la santé de son père s'était fragilisée depuis quelques mois : "Cet été ça a été un peu plus difficile. Quand on est allé le voir dans son Périgord qu'il aimait tant, il était déjà très fatigué et on sentait que là, il partait un petit peu. Mais je pense que jusqu'au bout il a vraiment aimé son public d'une façon incroyable."

L'animateur télé, né du premier mariage de Pierre Bellemare avec Micheline, a conclu son intervention en pensant aux nombreux admirateurs de son papa, de sa voix, de ses histoires : "C'est un peu banal de dire ça, mais c'était quelqu'un d'irremplaçable et je suis sûr que tous les Français sont très émus et tristes de sa disparition."