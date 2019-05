Honorine Magnier (Section de recherches) maman : ce principe qu'elle a abandonné

Pour rappel, la fille de la belle brune s'appelle Olivia. Après avoir annoncé sa naissance, elle a remercié son amoureux Noah Klein de lui avoir donné "le privilège d'être maman".

Interviewée par TV Grandes Chaînes en mars dernier, Honorine Magnier a révélé avoir appris sa grossesse lors "du tournage des deux premiers épisodes" de la saison 13 de Section de recherches, en Nouvelle-Calédonie. L'interprète de Rose a immédiatement prévenu l'équipe, qui a décidé d'intégrer sa grossesse à la saison.

"Je suis épuisée, mais j'ai tourné jusqu'à mon septième mois de grossesse. Je me suis préservée en dehors du plateau, et je suis tout autant présente avec quelques kilos de plus au fil des épisodes. J'ai juste arrêté de faire des courses-poursuites, Franck Semonin les faisait à ma place", avait-elle raconté.