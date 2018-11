Hoshi avec sa compagne aux NRJ Music Awards : Sa belle déclaration d'amour à Mia

Maître Gims, assorti à sa femme Demdem, et Amir, qui deviendra père dans les prochains mois, ne sont pas les seuls à avoir foulé le tapis rouge des NRJ Music Awards 2018 à deux. Hoshi était elle aussi en tandem, remarquée pour un look surprenant.

Nommé dans la catégorie "Révélation francophone de l'année", finalement repartie bredouille puisque Dadju, le frère de Maître Gims, est reparti avec le trophée que convoitaient également Eddy de Pretto, Marwa Loud, Aya Nakamura et Vegedream, Hoshi est repartie de Cannes avec un message plein d'espoir.

Mathilde Gerner, le vrai nom de la chanteuse de 22 ans, a publié quelques mots sur sa page Instagram à l'attention de celle qui la rend heureuse depuis deux ans et avec laquelle elle s'affiche bien volontiers sur les réseaux sociaux. "Il y a deux ans, j'étais seule dans ma chambre en train d'écrire cet album. Aujourd'hui, je suis avec toi sur ce tapis rouge. Il suffit d'y croire", a écrit l'interprète de La Marinière. Les commentaires sur ce message n'en sont que plus positifs. "Trop canon les filles", "Vous êtes magnifiques ! Et vous donnez une image géniale, bravo !!", "Les deux plus belles femmes de la cérémonie", peut-on notamment lire.