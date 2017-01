Ingrid Chauvin, Davy Sardou, Bruno Madinier, amoureux complices pour un récital

Lundi 30 janvier, la Salle Gaveau dans le 8e arrondissement de Paris, accueillait le Gala du Coeur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Une soirée musicale autour d'un récital du pianiste Miroslav Kultyshev. Pour l'occasion, diverses personnalités étaient présentes, à commencer par Ingrid Chauvin.

Alors qu'elle est sur les routes pour faire découvrir au public la pièce Avanti !, Ingrid Chauvin a réussi à trouver le temps de prendre part au gala, assumant pleinement et avec bonne humeur son statut de marraine de Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'ailleurs, la star a récemment pris part à l'enregistrement de la chanson Coeur à coeur avec Anaïs Delva, au profit de l'association. Accompagnée de son mari Thierry Peythieu, elle a pris la pose avec décontraction avant de monter sur scène pour s'exprimer au côté du Professeur Francine Leca.

Au cours de la soirée, on a aussi pu compter sur la participation de Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Alexandra Vandernoot, Tonya Kinzinger (habillée en Denis Durand Couture et que l'on retrouve dans Hit-Parade), Agathe de la fontaine et sa fille Zoé, la journaliste Isabelle Gounin, Julie Judd, Jean-Marie Lamour et une amie, Grégori Baquet et sa compagne Murielle Huet des Aunay, Patrick Préjean et sa femme Lilianne, Elisa Servier, Louis Arnaud L'Herbier, SAR la princesse Tania de Bourbon-Parme mais aussi Bruno Madinier et sa femme Camille, Roselyne Bachelot, Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Pierre Barbe (directeur de la Communication du Groupe Comexposium), Danièle Gilbert et son mari Patrick Scemama, David Lantin, Karine Arsene, Marie-Christine Adam, Eléonore Boccara accompagnée de Christophe Guillarmé (qui lui signait sa robe), Patrick Poivre d'Arvor, la chanteuse Indra Kuldasaar et deux amis opérés, Stéphane Jobert, Hermine de Clermont-Tonnerre, Davy Sardou et sa femme Noémie Elbaz, Sylvie Elias, Tania de Bourbon Parme, Gérard Carreyrou, Stéphanie de Muru...

Thomas Montet