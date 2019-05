Ingrid Chauvin dévastée : son dossier d'adoption est bloqué

Depuis plus de 4 ans, Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu tentent d'adopter un enfant... En vain. Pour la première fois, l'actrice perd espoir et décide de dévoiler et dénoncer les nombreux dysfonctionnements de l'État en matière d'adoption.

Marié à Thierry Peythieu depuis 2011, Ingrid Chauvin a subi des périodes sombres avec son époux. En 2013, elle donne naissance à son premier enfant Jade. Mais alors que tout semble aller pour le mieux pour cette nouvelle famille, la petite fille meurt subitement 5 mois plus tard. Ingrid Chauvin est dévastée et décide d'entamer des procédures pour adopter un enfant. Contre toute attente, la jeune femme tombe enceinte à nouveau. Toutes ses démarches d'adoption sont alors immédiatement bloquées. Elle accouche d'un petit garçon, Tom, en juin 2016. Pour autant, Ingrid Chauvin continue son combat et tente par tous les moyens d'avoir recours à l'adoption. Elle se confie dans Le Journal du dimanche et raconte ce véritable parcours du combattant : "Je veux lever le voile sur un projet du coeur, certes magnifique, mais semé d'embûches." Visites dans des pouponnières, rendez-vous médicaux, entretiens avec des psychologues,... Elle prend alors conscience de la situation dramatique en France. "Ils sont 200 000 ainsi ballottés de familles d'accueil en foyers. On déstabilise des êtres déjà fragilisés (...) Il y a des sévices sexuels, des suicides." Désespérée à l'idée que ses démarches n'aboutissent jamais, elle explique : "Je suis moins optimiste, tout est si compliqué !" Son âge lui fait d'ailleurs défaut car "lorsqu'on atteint 45 ans le champ se rétrécit". Lundi 10 juin prochain à 23h10, Ingrid Chauvin sera au coeur d'un documentaire exclusif sur TF1 dans Notre combat pour adopter.

