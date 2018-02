Ingrid Chauvin et l'adoption : Elle a eu son "dernier rendez-vous" !

Après un "gel" de son dossier d'adoption en raison de la naissance de son fils Tom en juin 2016, Ingrid Chauvin avait relancé la procédure pour accueillir un autre enfant dans sa vie. Alors qu'elle en parle depuis des mois, la populaire comédienne vient de révéler que les choses ont bougé...

Interrogée par Télé Star, Ingrid Chauvin s'est confiée sur les étranges similitudes entre l'intrigue autour de son personnage Chloé Delcourt, dans la série de TF1 Demain nous appartient, et sa vie personnelle. Dans la série, son clan envisage l'adoption. L'occasion d'en apprendre plus sur l'état de son dossier à elle. "Ça m'a fait flipper à un moment donné, je me suis dit : 'Mais je pense que la production a mis des micros dans ma maison.' Parce que quand j'ai découvert les scénarios, je me souviens d'une scène précise où on est avec l'assistante sociale, qui nous dit : 'Voilà, vous avez votre agrément' et le lendemain même, j'avais mon dernier rendez-vous, pour nous personnellement, avec l'assistante sociale. Parfois c'est assez bluffant", a-t-elle confié.

Ingrid Chauvin, qui est mariée au réalisateur Thierry Peythieu, semble donc avoir reçu l'agrément pour accueillir un enfant. Une heureuse nouvelle pour la comédienne de 44 ans, qui avait eu la douleur de perdre sa fille Jade à seulement 5 mois. La star n'a donc plus qu'à attendre le fameux coup de téléphone qui lui annoncera la bonne nouvelle...

Thomas Montet