Ingrid Chauvin : Son fils se la coule douce pendant qu'elle bosse...

C'est un été studieux que traverse la populaire comédienne Ingrid Chauvin. Star du feuilleton du TF1, Demain nous appartient, elle poursuit les tournages dans le Sud de la France. Heureusement, son mari Thierry Peythieu et son fils Tom ne sont pas loin...

Sur Instagram, l'actrice de 43 ans partage régulièrement des clichés de son quotidien et elle vient de dévoiler une photo craquante de son fils Tom, 1 an. "Restaurant sur la plage, en attendant que #maman rentre du #travail !!!:) @bijouplage @cannes #croisette ... Demain ce sera mon tour", a-t-elle commenté en légende. Visiblement, la star, qui tourne du côté de Sète, va avoir un peu de temps libre à l'écart des plateaux de tournage et elle compte bien en profiter !