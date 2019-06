Irina Shayk, Bella et Gigi Hadid... Félines et sensuelles pour Donatella Versace

Irina Shayk , Gigi et Bella Hadid ou encore Stella Maxwell, elles étaient présentes pour répondre à l'invitation de la créatrice emblématique Donatella Versace . Arrivées pour le coup d'envoi du défilé du 15 juin 2019, les mannequins se pressent en coulisses pour être prêtes en enfiler les collections haut-de-gamme.

Versace : Man Versus Wild

Une collection placée sous le signe de la dualité et des mélanges de textures ou d'imprimés. Des vêtements rock qui associent le denim, le cuir mais aussi l'élégant motif prince de galles dans un seul et même vêtement. Des couleurs fluorescentes, flashys et surtout tape-à-l'oeil.

Pour le côté sauvage, le motif léopard est très présent. Sacs, accessoires,... Le léopard peut aussi se porter en total look sur les costumes masculins. L'effet de dualité est bien présent dans cette collection qui mixe les pièces ultra glamour à les vêtements très carrés et masculins. Ainsi, Irina Skayk a défilé avec une robe sauvage motif léopard à l'effet glitter tandis que Gigi Hadid portait une tenue plus masculine avec un long pardessus de cuir assorti d'une chemise et d'une cravate.

Bella Hadid a porté une tenue entièrement noire avec une veste surpiquée de strass noirs ainsi qu'un pantalon effet cristallisé noir. Sa lingerie très sexy était visible sous sa veste restée entrouverte. Stella Maxwell était vêtu d'un ensemble aux motifs très originaux. Des voitures rouges ornent sa tenue composée d'une chemise en satin noire et d'une mini-jupe rose poudrée. Une subtile référence aux passions masculines ?