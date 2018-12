Iris Mittenaere (DALS 9) battue en finale par Clément Rémiens : Son message...

Une fois n'est pas coutume, Iris Mittenaere n'a pas remporté une compétition à laquelle elle a participé. Ce 1er décembre 2018, c'est finalement Clément Rémiens qui est reparti avec le trophée de Danse avec les stars 9 sur TF1. Il faut dire que le jeune comédien de Demain nous appartient n'a pas démérité dans la dernière ligne droite !

Dans ce contexte, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a décidé de prendre la parole sur Instagram ce 2 décembre, quelques heures après sa défaite. Une occasion pour elle de remercier ses soutiens (elle a tout de même recueilli 40% des suffrages !), son partenaire Anthony Colette et de féliciter le grand gagnant de seulement 21 ans.

"Merci à tous pour cette incroyable aventure ! J'ai passé 13 semaines éprouvantes mais extrêmement enrichissantes aux côtés d'Anthony Colette et de toute la #DALSfamily. Merci pour votre soutien et un grand bravo à Clément et Denitsa, j'étais honorée de partager cette finale avec vous. A très vite ! Iris", a statué l'ex-reine de beauté avec beaucoup de classe.

Notons au passage que la finale de Danse avec les stars 9 a été l'occasion de voir une belle complicité entre finalistes puisque Clément et Iris, tous les deux originaires du nord de la France, ont souhaité danser ensemble (sans danseur professionnel, une grande première !) sur Les Corons.

Nous vous proposons de revoir la danse d'Iris Mittenaere et Clément Rémiens dès à présent dans notre player !