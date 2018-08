Iris Mittenaere : Denis Brogniart insiste pour qu'elle reprenne ses études !

Le 31 août 2018 à 21h, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec Iris Mittenaere à la coanimation de Ninja Warrior 3 aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand. En amont de cette diffusion, notre ex-Miss France et Miss Univers 2016 a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs et a fait une révélation inattendue !

En effet, alors qu'elle assurait depuis quelques semaines avoir mis ses études de chirurgie dentaire entre parenthèses pour se consacrer au mannequinat et à l'animation sur TF1, voilà que la petite amie de Kev Adams indique qu'elle pourrait se réinscrire en faculté suite aux conseils inattendus de... Denis Brogniart. Iris Mittenaere a expliqué : "J'aimerais tout faire en même temps : le mannequinat, le livre que je prépare, l'animation, et pourquoi pas me réinscrire en septembre pour reprendre mes études de dentiste. Denis insiste !"

Cela commence à faire beaucoup de projets pour la jeune femme de 25 ans puisqu'elle a également indiqué tout récemment, auprès de nos confrères de Télé 7 jours, que sa priorité était aussi d'être maman ! "Je suis heureuse. J'ai beaucoup de chance, une famille que j'aime et un travail que j'adore... Que demander de plus ? (...) J'aspire à réussir ma vie professionnelle, mais devenir maman est ma priorité. Je n'hésiterai pas à mettre ma carrière entre parenthèses pour faire des bébés. Trois, ce serait bien !", assurait-elle.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, actuellement en kiosque.