Iris Mittenaere : Détendue avec les danseurs de Danse avec les stars

Cette année encore, la suite Sandra & Co est l'un des lieux incontournables du Festival de Cannes. Iris Mittenaere s'y est rendue mardi soir (21 mai 2019) pour une nouvelle soirée mémorable. La sublime ex-Miss France y a croisé plusieurs danseurs de talent, dont ceux de Danse avec les stars, Maxime Deymerez et Christian Millette...

Mardi 21 mai, la créatrice Gaëlle Constantini présentait dans la suite Sandra & Co sa nouvelle collection, entièrement conçue à partir de matières premières recyclées et fabriquées en France par des ateliers d'insertion. Iris Mittenaere en a découvert les pièces. Arrivée le jour même à Cannes, la Miss France et Miss Univers 2016 n'a pas perdu une minute pour retrouver la ferveur du Festival.

Comme Iris Mittenaere, vue ensuite à la soirée du joaillier De Grisogono, les danseurs de l'émission Danse avec les stars, Maxime Deymerez et Christian Millette, ont fait un tour à la suite Sandra & Co. Le lieu éphémère ouvert par Sandra Sisley a également reçu Brahim Zaibat, la sensation des réseaux sociaux Salif Gueye, ainsi que les acteurs Sylvie Ortega Munos et Yassine Azzouz.

La marque Cozy Arôme, spécialisée dans la fabrication de soins à base d'huiles essentielles, et la marque Koovee, confectionneur de fourchettes comestibles, s'étaient également exposées chez Sandra & Co. L'épouse de Tomer Sisley avait comme toujours une énergie contagieuse, elle a su ensoleiller cette journée du Festival de Cannes 2019.