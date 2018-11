Iris Mittenaere insultée par un hater : Sa mère Laurence monte au créneau

Depuis qu'elle participe à la 9e saison de Danse avec les stars sur TF1, Iris Mittenaere voit sa côte de popularité bondir grâce à ses prestations travaillées et à son naturel désarmant. Malheureusement, ça n'empêche pas certains haters des réseaux sociaux de s'en prendre ouvertement à elle entre deux entraînements...

En effet, comme la maman d'Iris, Laurence Druart (mannequin sénior de son état), l'a montré sur son propre compte Instagram récemment, il arrive que des messages haineux arrivent jusqu'à elle et sa fille. Le dernier en date disait notamment sur notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 et sa maman : "C'est bon toi et tes miss ! On a compris que ta fille était miss, c'est pas pour ça que tu dois te faire de l'argent derrière son dos avec ton compte ! Y'a pas de fierté à avoir une fille qui montre son cul H24 !"

Exaspérée par l'attitude de cet internaute qu'elle a qualifié de "hater", la maman d'Iris a aussitôt répondu : "Je vous ai signalé car vos propos sont intolérables. Vous n'avez pas votre place ici. Vos remarques insultantes sur ma fille et moi n'ont pas de sens. Vivez votre vie et cessez de juger ceux que vous ne connaissez pas."

Qui s'y frotte, s'y pique !