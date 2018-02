Iris Mittenaere : La nouvelle meilleure amie de notre ex-Miss Univers est canon

Iris Mittenaere, élue Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, s'est fait beaucoup d'amies à travers le monde durant ses deux règnes consécutifs...

L'une de ses nouvelles amies n'est autre que le sublime mannequin Alexina Graham (26 ans, d'origine anglaise) et les deux jeunes femmes ne ratent jamais une occasion d'immortaliser leur complicité à chacune de leurs entrevues. C'est naturellement sur le réseau social Instagram que les deux bombes publient ces photos pleines de glamour.

Mercredi 7 février 2018, Iris Mittenaere – qui a emménagé à Paris après avoir habité un peu moins d'un an à New York – a posté une photo en noir et blanc en compagnie de la belle Alexina Graham, égérie L'Oréal Paris faisant également partie de la famille Victoria's Secret. "<3 #fun #beauty", a-t-elle simplement commenté en légende du cliché où toutes deux apparaissent divines dans leurs longues robes noires.

Bien entendu, quelques uns des 1,7 million d'abonnés de notre ex-reine de beauté de 25 ans ont tenu à féliciter le duo pour son allure irréprochable. "Magnifiques, vous êtes des déesses", "Vous êtes canon", "Vous êtes toutes les deux très belles mais ce sourire d'Iris Mittenaere fait rêver", pouvait-on lire parmi les réactions.

Alexina Graham, qui avait déjà publié d'autres photos avec notre Iris par le passé, a également pris le soin de partager celui-ci. "Ces moments à Paris", a-t-elle commenté de son côté.