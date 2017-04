Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) dévoile ses secrets minceur avant l'été !

Le 25 mars dernier, Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) déclarait les larmes aux yeux dans 50 mn Inside (TF1) qu'elle avait beaucoup souffert de son apparence physique lorsqu'elle était adolescente (et plus maigre qu'aujourd'hui). Une souffrance révolue pour celle qui a depuis été élue "plus belle femme de l'univers" !

En effet, aujourd'hui, Iris Mittenaere représente le charme à la française à travers le monde. Pour ce faire, la jolie Nordiste de 24 ans a une routine healthy qu'elle n'a pas hésité à partager avec nos confrères américains du site People, dans la catégorie Bodies. "J'essaie de faire du sport deux fois par semaine, parfois trois. J'ai un coach qui m'aide à choisir des exercices pour faire travailler les parties de mon corps que je souhaite tonifier. Si je suis toute seule, je cours, je fais des abdos et beaucoup de squats !", a-t-elle indiqué. Pour se motiver, Iris a également avoué qu'elle avait besoin de sa playlist du moment durant ses exercices. Et de poursuivre : "Quand je voyage, j'essaie de m'exercer avant d'aller me coucher. Je fais dix minutes d'abdos un soir et par exemple dix minutes de musculation du fessier le lendemain. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et je prends 10 minutes pour travailler chaque partie de mon corps."

En ce qui concerne son alimentation, notre reine de beauté n'a pas caché qu'elle était assez gourmande... ce qui ne l'empêche pas d'avoir une certaine discipline. "J'adore la nourriture. Le plus important, c'est que je cuisine moi-même. Du coup, je peux choisir ce que j'ai envie d'ajouter à mon plat et je peux éviter de mettre trop de sel et de choses de ce genre. Je n'ai pas de régime particulier mais j'essaie de beaucoup manger durant le petit déjeuner et le déjeuner et d'être plus raisonnable pour le dîner", a-t-elle expliqué. Et de se faire plus précise : "Mon petit déjeuner typique, c'est des flocons d'avoine avec du lait et de la banane. Si j'ai le temps, je me fais cuire des oeufs mais je ne mange que le blanc. Pour le déjeuner, j'aime me faire des pâtes avec des tomates, de l'avocat et du poulet. J'essaie de manger beaucoup de protéines. Pour le dîner, je choisis de la soupe avec du pain."

