Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) encore taclée par Gilles Verdez !

Iris Mittenaere (24 ans), ex-Miss France 2016, a fait notre fierté en s'emparant avec grâce du titre de Miss Univers 2016 le 30 janvier dernier à Manille aux Philippines. Si de nombreux Français ont exprimé leur joie à la suite de cet événement historique, Gilles Verdez vient de déclarer qu'il aurait préféré que la belle Iris ne participe pas du tout au concours !

Interrogée par Déborah Grunwald dans Questions express sur France Bleu, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) bientôt marié à Fatou a effectivement confié : "Je ne comprends pas ce que la France est allée faire aux Philippines dans une élection pour Miss Univers avec un président philippin qui se compare à Hitler, qui a insulté Barack Obama, qui est extrêmement misogyne dans ses déclarations ! Je trouve qu'exercer notre droit de retrait aurait été une bonne chose."

Pour rappel, en janvier 2016, une petite altercation était survenue dans TPMP entre la nouvelle Miss France Iris Mittenaere et le roi du coup de gueule. Notre reine de beauté n'avait pas du tout apprécié – et on la comprend – une sortie de Gilles Verdez qui avait tweeté plus tôt que, pour être Miss France, il valait mieux "être blanche que belle". "J'étais un petit déçue qu'on ne me laisse pas vrai­ment la parole. Ils avaient envie de faire le buzz, par le tweet, par l'émission", avait-elle réagi a posteriori auprès de nos confrères de Télé Loisirs.fr.

Gilles Verdez ne semble toujours pas prêt à reconnaître la légitimité de notre reine de beauté désormais établie à New York...