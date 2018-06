Iris Mittenaere s'essaie au blond : Notre ex-Miss Univers dubitative...

Iris Mittenaere vient de tenter brièvement un nouveau look.

L'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 qui était encore très récemment aux États-Unis – où elle a pris la pose avec sensualité à la plage – est de retour à Paris et a même repris le chemin des tournages pour la télévision. Ce mardi 5 juin 2018 au matin, Iris (25 ans) s'est en effet montrée dans une loge alors qu'elle était chouchoutée par une maquilleuse avant d'enfiler une perruque blonde à frange. Un look novateur pour notre ex-reine de beauté ! Était-elle en train d'enregistrer une caméra cachée ? L'avenir nous le dira.

Une chose est sûre, à en croire le GIF ajouté sur sa story (celui de Charlotte du dessin animé La Princesse et la Grenouille en train d'hurler d'effroi), la jeune femme ne semblait pas 100% emballée...

Deux jours plus tôt, c'est depuis Monte-Carlo qu'Iris Mittenaere donnait déjà de ses nouvelles à ses 1,7 million d'abonnés sur Instagram. Là-bas, elle enregistrait le numéro événement des 20 ans du Plus Grand Cabaret du monde (France 2) au côté de l'animateur Patrick Sébastien et de ses invités Nicolas Canteloup, Sophie Thalmann, Véronique Jannot, Adriana Karembeu ou encore Alain Delon. Bref, beaucoup de beau monde !

Pour rappel, si Iris Mittenaere fait encore le tour des plateaux télé en tant qu'invitée sur de nombreuses chaînes, c'est bientôt sur TF1 que les téléspectateurs pourront la retrouver... en tant qu'animatrice ! En effet, l'ex-reine de beauté a d'ores et déjà tourné la troisième saison de Ninja Warrior aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.