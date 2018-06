Patrick Sébastien révèle ses dernières volontés : Enterrement, hommages télé...

Qu'on se le dise, Patrick Sébastien va très bien malgré des accidents domestiques qui viennent compliquer parfois son quotidien.

Toutefois, interrogé par Le Parisien à Monte-Carlo sur l'hommage télé auquel il pourrait prétendre après sa disparition (hommage qu'il évoque lui-même dans son spectacle Avant que j'oublie), l'animateur de 64 ans qui enregistrait alors les 20 ans de son Plus Grand Cabaret a accepté de dévoiler ses dernières volontés.

"France 2, TF1, tout le monde a prévu mon hommage. Comme pour Johnny ou Michel Drucker", a-t-il commencé avec assurance. Et le dynamique sexagénaire de poursuivre : "Mon souhait, ça serait que le Service public ne parle pas de moi. Je ne veux pas. Voilà. Le jour où je meurs, s'il y a des images qui passent sur le Service public, ça sera contre ma volonté." Des propos forts de la part de celui qui officie depuis plus de vingt ans sur France 2... malgré une raréfaction de ses apparitions avec la disparition progressive de ses émissions Les Années bonheur et Le Plus Grand Cabaret du monde.

"En revanche, je veux des danseuses à mon enterrement. Des obsèques joyeuses. J'y pense parce qu'à près de 65 ans, je peux faire un AVC demain", a continué Patrick Sébastien sur le même thème. Cependant, que tout le monde se rassure, l'animateur est en bonne santé, que seules viennent entamer des chutes plus ou moins graves. "J'ai encore failli y passer. Je me suis cassé la gueule sur scène la semaine dernière", avait-il d'ailleurs confié à nos confrères du Parisien en tout début d'entretien.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.