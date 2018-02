Iris Mittenaere : Sa Saint-Valentin sans chéri, mais avec un Dany Boon in love

Mercredi 14 février au soir, la France avait l'air divisé entre l'envie de fêter la Saint-Valentin comme le veut la tradition et celle de se délecter du choc entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions. Mais Iris Mittenaere a choisi une tout autre option. Pendant que son ex Kev Adams passait la Saint-Valentin avec sa grand-mère Claudine, la belle Miss France 2016 (et accessoirement Miss Univers) a trouvé une autre occupation qui l'a ramenée à ses origines lilloises. La jolie brunette a en effet pris part à l'avant-première du film La Ch'tite Famille, la nouvelle comédie de et avec Dany Boon.

L'événement s'est tenu au Gaumont-Opéra de Paris, en présence de l'équipe du film et de nombreux invités. Dany Boon était bien évidemment de la partie, accompagné de sa femme productrice Yaël, mais aussi de ses acteurs, la belle Laurence Arné, Line Renaud, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, Pierre Richard ou encore Stéphane Pezerat, Jean-Philippe Janssens, Judi Beecher et Juliane Lepoureau.

Du côté des VIP, outre la toujours divine Iris Mittenaere, on a croisé Noémie Lenoir, Patrice Leconte, Catherine Marchal et Sophie Mounicot, François Levantal, Danièle Thompson et Lina Jamil, Bernard Cazeneuve avec sa femme Véronique ou encore la réalisatrice de LOL et Dalida, Lisa Azuelos.

Après la projection du film, une bonne partie de l'équipe du film s'est retrouvé au Yoyo pour une ch'tite after party, à laquelle ont pris Kad Merad, Arthur, Gyselle Soares, Jean-Philippe Janssens ou encore Zinedine Soualem.