Isabelle Adjani : Robe noire et chapeau de paille au Festival de Cannes !

Les yeux de l'industrie de la mode sont rivés sur La Croisette ! Le boulevard est le podium à ciel ouvert d'un défilé de stars à l'occasion du 72e Festival de Cannes. Isabelle Adjani s'y distingue grâce à un accessoire original...

La journée du lundi 20 mai 2019 (Jour 7 du 72e Festival de Cannes) a été marquée par la montée des marches du film La Belle époque. Le réalisateur Nicolas Bedos et ses acteurs, dont fait partie sa compagne Doria Tillier, ont provoqué un élan de ferveur au Palais des Festivals. Marion Cotillard et Isabelle Adjani se sont jointes à eux. La première est arrivée aux bras des acteurs Jean Dujardin et Gilles Lellouche. Isabelle Adjani s'est présentée seule sur le tapis rouge, mais a également attiré l'attention des photographes.

Le look d'Isabelle Adjani a suscité bien des réactions ! L'actrice, héroïne du spectacle Opening Night (au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 26 mai 2019), portait une robe noire, tout à fait convenable pour une montée des marches à Cannes, mais aussi... de manière beaucoup moins conventionnelle, un chapeau de paille. Ainsi vêtue, Isabelle Adjani s'est mesurée aux divas renversantes également présentes comme Mélanie Doutey, Elodie Bouchez et Amira Casar, ultrachic en smokings, Agnès Jaoui et Elsa Zylberstein.

La Belle époque est projeté hors compétition à Cannes. Le film, attendu en salles le 6 novembre prochain, raconte l'histoire de Victor (Daniel Auteuil), un sexagénaire désabusé à qui est proposé de replonger dans l'époque de son choix. Il choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.