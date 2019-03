Isabelle Adjani : Sa relation avec ses deux fils lui a servi pour son rôle

Pour l'épisode de Capitaine Marleau qui sera diffusé le 2 avril 2019, elle a eu le plaisir de collaborer de nouveau avec Corinne Masiero, sa partenaire dans Carole Matthieu à propos de laquelle elle ne tarit pas d'éloges. Isabelle Adjani incarne une femme brisée qui a des problèmes d'élocution et de motricité, inspirée du livre Ne plus mourir, jamais de Marc Eisenchteter. Un ouvrage qui avait bouleversé l'actrice avant même qu'on lui propose le rôle : "Josée Dayan est très maligne, elle s'est proposé d'adapter pour la série [ce] livre bouleversant, que j'avais envisagé pour le cinéma il y a quelques années. Je lui ai dit d'accord si l'histoire restait au plus proche de celle racontée par l'auteur : une femme qui, après quinze années de coma, découvre que son compagnon a refait sa vie et qu'on la préférerait morte."

Dans la fiction, son personnage est mère de deux enfants. Elle s'est alors s'inspirée de son propre sentiment de mère pour composer son personnage : "Comme je n'avais pas le temps de composer la relation qu'entretient mon personnage avec ses deux enfants, je me suis dit que j'allais le faire avec mon coeur, juste le mien. Dans mes scènes, j'ai exprimé l'immense tendresse, l'immense inquiétude et l'immense manque à aimer son enfant. Même quand on les aime trop, on ne les aime pas assez." Isabelle Adjani est maman du mannequin Gabriel-Kane, (24 ans), né de son couple avec Daniel-Day Lewis, et du musicien Barnabé, 40 ans, dont le père est le chef-opérateur et réalisateur Bruno Nuytten.

Actuellement sur scène dans Opening Night, Isabelle Adjani sera prochainement à l'affiche du film Soeurs, de et avec Yamina Benguigui, avec aussi Rachida Brakni et Maïwenn. Elle va également incarner la peintre Suzanne Valadon, au côté de Pierre Niney qui joue son fils, Maurice Utrillo. "Et j'ai aussi deux beaux projets avec Josée Dayan, dont un historique", ajoute l'infatigable actrice.

