Isabelle Adjani : Son père lui demandait "de baisser les yeux devant les hommes"

Prochainement à l'affiche du film Le monde est à toi de Romain Gavras, Isabelle Adjani en assure la promotion et a pour l'occasion eu droit à un grand portrait dans Le Parisien du 12 août. La star de l'Eté meurtrier et Camille Claudel en profite pour répondre à une question que se posent de nombreux Français : Pourquoi ne quitte-t-elle jamais ses lunettes de soleil ?

"C'est une façon de rester dans mon monde. Et puis mon père m'a toujours demandé de baisser les yeux devant les hommes. Les lunettes noires me permettaient de ne pas le faire", confie la maman de Barnabé et Gabriel-Kane.

Concernant son éducation, Isabelle explique que ses parents lui ont toujours ordonné de ne pas se faire remarquer. Et même si ces derniers étaient fiers de leur fille et de sa réussite, la notoriété de l'actrice les mettait un peu dans l'embarras. A l'inverse elle précise qu'elle félicite ses enfants en permanence : "Je leur dis que je les aime [...] mes parents ne le faisaient pas, même s'ils m'aimaient". Et si sa carrière a été ponctuée d'années creuses, c'est uniquement parce qu'elle l'a voulu. Isabelle Adjani raconte s'être occupée "à la vie à la mort" de ses parents, de son frère et de ses enfants.

Une image erronée

Le Parisien revient également sur l'image de diva qui lui colle à la peau... à tort. Romain Gavras, le réalisateur de long-métrage Le monde est à toi, présenté en mai à Cannes, le confirme : "Sur le plateau, il y a des figurants qui étaient plus difficiles qu'Isabelle. Pour la première semaine du tournage en Espagne, Isabelle a organisé elle-même un pot pour connaître l'équipe". Louis-Julien Petit, qui l'a dirigée dans Carole Matthieu en 2016, raconte même qu'à l'époque l'actrice avait payé de sa poche des petits masseurs électriques pour soulager le mal de dos de "chaque technicien".

Son ami proche et ex-agent Dominique Besnehard confirme sa gentillesse et sa générosité : "Vous ne trouverez pas un seul assistant stagiaire qui ne l'aime pas. Elle leur fait des sourires, leur dit "si ça ne vous dérange pas"". On est donc bien loin de la star froide et capricieuse...

Le 15 août prochain, vous pourrez découvrir Isabelle Adjani en maman gangsta dans Le monde est à toi.