Isabelle Balkany absente de son procès : "Elle est incapable de marcher seule"

Jugés pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée, le maire de Levallois-Perret et son épouse sont soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, liés à leur patrimoine immobilier à Giverny, Marrakech et sur l'île de Saint-Martin. Ils doivent comparaître pendant six semaines, jusqu'au 20 juin.