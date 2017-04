Ivanka Trump défend Donald Trump devant la reine Maxima des Pays-Bas

À défaut d'une première dame engagée, les États-Unis disposent d'une "première fille" ! Ivanka Trump portait cette casquette au cours de son séjour à Berlin. Elle était venue participer au W20, un dialogue de deux jours précédant le prochain sommet du G20 et consacré à la place des femmes dans les sphères politique, économique, au sein d'organisations internationales et dans la société civile.

Ce mercredi 25 avril, Ivanka Trump et plusieurs personnalités de haut rang – dont la chancelière allemande Angela Merkel, la reine Maxima des Pays-Bas et la directrice du FMI Christine Lagarde – ont pris part à une conférence intitulée Inspiring women: Scaling up women's entrepreneurship ("Inspirer les femmes : accroître leur esprit d'entreprise"). Une journaliste présente s'est adressée à elle, l'interrogeant sur les nombreux propos misogynes tenus par le président américain. Ivanka Trump lui a répondu : "Je sais de par mon expérience personnelle (...) que les milliers de femmes qui ont travaillé avec et pour mon père depuis des décennies (...) témoignent de sa foi et de sa solide conviction dans le potentiel des femmes et leur capacité à accomplir le travail comme n'importe quel homme".

"En tant que fille de Donald Trump, je peux parler à un niveau personnel, sachant qu'il m'a encouragée et m'a permis de m'épanouir. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait aucune barrière à ce que je pouvais accomplir à force de persévérance et de ténacité (...) Il n'y avait aucune différence entre mes frères et moi", a ajouté Ivanka. L'ancien mannequin reconverti en styliste et en femme d'affaires redore un peu le blason du président après la publication par le magazine Vanity Fair d'un bien sombre portrait.

Le W20 prendra fin ce jeudi 26 avril. Le sommet du G20 aura lieu à Hambourg, les 7 et 8 juillet.