Ivanka Trump controversée : Son père Donald Trump, un président "à l'écoute"...

Au menu de cet entretien réalisé mardi 4 avril et diffusé dans CBS This Morning ? Son rôle à la Maison Blanche et au sein de l'administration Trump, la fonction de haut conseiller du président occupée par son mari Jared Kushner ou encore leur nouvelle vie de famille à Washington. Concernant son rapport à Donald Trump et les possibles désaccords avec ce dernier, sa fille de 35 ans déclare : "Il ne faut pas confondre la non dénonciation publique et le silence... Mon père connaît les points sur lesquels nous sommes en désaccord, et je m'exprime en toute sincérité. Quand je suis d'accord, j'appuie complètement, soutiens le programme, espère être un atout à ses yeux et avoir un impact positif. Mais je respecte le fait qu'il est toujours à l'écoute."

"Il l'était en affaires, et il le reste en tant que président", ajoute Ivanka Trump. Le créatrice de la marque Ivanka Trump est hautement critiquée depuis la campagne présidentielle et la divulgation de propos déplacés de son père à l'égard des femmes. Son silence concernant la "Women's March" le 21 janvier dernier, ainsi que l'installation de son bureau personnel à la Maison Blanche ont également fait l'objet de nombreuses remarques. Quant à la parodie du SNL "complicit" avec Scarlett Johansson, elle ne s'estime pas concernée.

Samedi 29 avril, Donald Trump aura atteint la barre des 100 jours au poste de président des États-Unis. Analyses, commentaires et débats rythment le début de mandat du milliardaire de 70 ans. Le compte à rebours continue !