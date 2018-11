Jackie Chan "homophobe" : Sa fille s'est mariée avec sa petite amie

L'amour triomphe toujours, et c'est bien ce qu'il faut retenir de la terrible histoire d'Etta Ng. Unique fille de la superstar Jackie Chan et d'Elaine Ng, Etta (19 ans) s'est mariée avec sa girlfriend Andi Autumn. Une union qui aurait dû rendre heureux ses parents. Mais il y a de fortes chances pour que son illustre père ne lui ait même pas adressé un message de félicitations.

En avril dernier, Etta publiait sur YouTube une vidéo doublée d'un appel à l'aide désespéré. La jeune femme, née de la brève liaison de l'acteur chinois avec son ex-maîtresse Elaine, y expliquait qu'elle était sans-abri et qu'elle dormait "sous un pont" avec sa compagne Andi Autumn (30 ans). Et selon elle, la raison à cela était toute trouvée : Etta affirme être victime d'homophobie, elle qui avait fait son coming out en octobre 2017. "Salut, je suis la fille de Jackie Chan et voici ma petite amie Andi. Nous sommes SDF depuis un mois à cause de nos parents homophobes. On dort la plupart du temps sous un pont et ailleurs", confiait-elle alors, face à la caméra.

Abusées en tant qu'enfants

Ce lundi 26 novembre 2018, c'est une tout autre Etta Ng qui a révélé au monde entier qu'elle venait de se marier avec sa compagne. "Unies par l'amour et par la loi", écrit la jeune mariée en légende d'une photo où elle brandit le certificat de mariage tout en embrassant sa chérie et désormais épouse. "Si vous n'abandonnez pas l'amour et que vous mettez dans votre coeur la famille dont vous rêvez, un esprit ouvert et chaleureux vous guidera jusqu'au bonheur", écrit-elle. "Abusées en tant qu'enfants qui n'ont jamais ressenti d'amour, nous en avions tellement à donner", poursuit Etta en faisant référence à son père et au contexte dans lequel elle a vu le jour.

Des mots pour Jackie Chan, elle en a encore. "Nous avons surmonté nos peurs, accepté nos erreurs et, maintenant, nous comprenons que des gens qui blessent continuer de blesser encore. Nous avons tous été blessés, mais si vous pouvez rêver d'amour, vous pourrez le trouver", écrit notamment Etta qui a donc décidé de se marier le 8 novembre dernier dans le pays natal d'Andi Autumn, le Canada.

Si Jackie Chan ne s'était pas exprimé sur le coming out de sa fille ou la vidéo qu'il l'accusait d'homophobie, la mère d'Etta s'était exprimée sur le sujet en niant formellement les accusations de sa fille. Elle avait même affirmé que le couple ne comptait que sur la célébrité de la star pour obtenir de l'argent.