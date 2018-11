Jackie Stallone : Tout juste 97 ans et encore accro à la chirurgie esthétique...

Jackie Stallone est plus en forme que jamais ! Très active sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram où elle poste régulièrement des photos et des vidéos de son quotidien, la mère de Sylvester et Frank Stallone célèbre ce jeudi 29 novembre 2018 son 97e anniversaire. L'occasion de constater qu'elle est toujours aussi fun et énergique...

Réputée pour ses multiples opérations de chirurgie esthétique réalisées à l'excès, elle qui avait affirmé en 2013 qu'elle en avait "trop fait", au point de ressembler "à une espèce d'écureuil", Jackie Stallone n'a visiblement pas levé le pied sur ces pratiques. Sur de récentes photos, l'exubérante dame affiche des traits toujours aussi tirés et gonflés, déterminée à repousser les limites du temps.

Mardi, c'est au côté de son ex-belle-fille, l'actrice Brigitte Nielsen (jeune maman à 55 ans d'une petite Frida, son cinquième enfant), qui avait été l'épouse de Sylvester entre 1985 et 1987, que Jackie Stallone est apparue sur les réseaux sociaux. Réunies lors d'un dîner à Los Angeles, les deux femmes ont immortalisé ce moment avec des images qui ont été publiées dans la story de Jackie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a presque failli ne pas la reconnaître tant son visage est transformé par la chirurgie...