Jacques Chirac à Bernadette : "Vous n'êtes rien sans moi"

Il a côtoyé de très près Jacques et Bernadette Chirac tout le temps où il était en couple avec leur fille Claude avec qui il a eu un fils, Martin (22 ans). Thierry Rey révèle quelques indiscrétions liées à la sphère privée de l'ancien président de la République et son épouse, tous deux très discrets parce qu'affaiblis, dans son livre Sept Vies (ed. Stock).

L'ancien judoka français de 59 ans, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique a parfois assisté à des échanges tendus entre ses ex beaux-parents. L'ex-animateur de Canal+ se souvient par exemple d'un repas de famille organisé au restaurant au cours duquel le ton est monté entre Jacques et Bernadette Chirac, le couple échangeant des "taquineries acérées." "Ce numéro, sûrement mille fois joué, s'accompagnait d'un vouvoiement qui ne mettait aucune distance entre eux : "Jacques, arrêtez-de nous ennuyer avec vos histoires, laissez-nous dîner tranquillement'", retranscrit Thierry Rey dans son ouvrage, dont les bonnes pages ont été publiées par L'Équipe. Puis Jacques Chirac a alors lâché "Vous n'êtes rien sans moi. Heureusement que j'ai accepté de vous épouser", sans que son ex-gendre ne précise si cette remarque était à prendre au premier ou au second degré.

Thierry Rey s'est décidé à écrire Sept Vies après avoir découvert qu'il était atteint d'une tumeur bénigne dans la moelle épinière. "Il faut aller chercher tout ça sinon ça gonfle et il peut arriver le pire", a-t-il confié sur RTL, lors de la promotion de son livre. "Vous regardez la vie d'une autre manière. Que ce soit sur les gens, sur les situations de travail, sur la façon dont vous pouvez vivre vous-même, vous avez une forme de distance et d'analyse un peu tranquille et sereine", a-t-il complété.