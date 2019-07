Jade Lagardère hospitalisée pour un calcul rénal: "Je suis en train de mourir !"

Depuis Instagram, où elle est suivie par plus de 800 000 fans, Jade Lagardère a fait part d'un petit souci de santé qui lui a gâché sa journée. Alors qu'elle rendait visite à une amie hospitalisée au sein de l'hôpital Chirec, près de Bruxelles (Belgique), on lui a découvert un calcul rénal. Si on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances exactes ce diagnostic a été posé, l'épouse de l'homme d'affaires Arnaud Lagardère a publié plusieurs photos et vidéos d'elle, perfusée. "Je suis en train de mourir !", ironise-t-elle dans une vidéo, tout en dévoilant sa perfusion et ses bracelets Cartier (l'un en or gris, l'autre en or jaune, mais tous deux sertis de diamants, à plus de 25 000 euros pièce).

C'est avec ses bijoux au poignet que Jade Lagardère en a révélé un peu plus sur son pépin de santé. "Le comble du comble : venir voir mon amie à l'hôpital et terminer en chambre avec un calcul rénal. Je n'avais pas imaginé ma journée se terminer comme ça. Je venais voir mon amie hospitalisée ici en Belgique et, finalement, je termine hospitalisée", a-t-elle ajouté.