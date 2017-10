James Middleton et Donna Air séparés ? Ce n'est pas ce qu'elle dit...

Contrairement à ses soeurs Kate et Pippa, difficile d'y voir clair dans la vie sentimentale de James Middleton, tant le jeune homme de 30 ans joue la carte du secret... Quelques jours après la révélation de sa rupture supposée avec Donna Air, cette dernière s'inscrit en faux : ils sont toujours ensemble et "plus heureux que jamais", aurait-elle assuré à des amis. Ce n'est pas la première fois que ce scénario se produit.

Après plus de quatre ans de relation, James et Donna, qui a 38 ans et une fille de 14 ans (Freya) issue d'une précédente histoire, ne s'affichent toujours guère en couple (la dernière fois qu'on les a entr'aperçus, c'était le 20 mai 2017 au mariage de Pippa Middleton), ne vivent pas ensemble et se sont même séparés pendant plusieurs mois en 2016. Autant dire que la presse du coeur a souvent eu à se demander si la romance était toujours d'actualité. Tout dernièrement, c'est le très recommandable Sebastian Shakespeare (Daily Mail), dont les informations sont généralement avérées, qui jetait un pavé dans la mare : "Ils ont rompu il y a un certain temps", lui assurait une source proche du couple, tandis qu'une autre décrivait un James Middleton vivant dans l'espoir que cette séparation ne soit que temporaire.

L'affaire tourne à la guerre des chroniqueurs mondains, puisque c'est par Charlotte Griffiths, contributrice habituelle à l'édition dominicale du Daily Mail, que vient la contradiction : "Loin d'avoir mis un point final, le couple est actuellement en escapade romantique", signale-t-elle ce dimanche 22 octobre. "Donna et James n'ont pas rompu. En réalité, ils passent même ce week-end ensemble ailleurs", lui a indiqué un ami de l'animatrice télé, qui travaille sur le lancement d'un réseau social destiné à inciter les gens à se retrouver dans la vraie vie plutôt que sur Internet.

Pour autant, Charlotte Griffiths n'ignore pas que le couple a connu "des hauts et des bas". Et, après quatre années de relation et alors que ses deux grandes soeurs se sont mariées, il va finir par être temps pour James Middleton de savoir ce qu'il veut : arrêter là ou passer au stade suivant. L'an dernier, après leur pause, il se montrait ouvert sans trop se mouiller : "J'aime énormément Donna. Le mariage n'est absolument pas quelque chose qui me fait peur, mais ce n'est pas nécessairement une fin en soi. Elle me rend très heureux et je veux avoir des enfants", aurait-il déclaré à son entourage. Les proches de James et Donna confirment que leur écart d'âge de huit ans n'est absolument pas un problème, pas plus que la présence de Freya, que James adore.