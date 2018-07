Jarry "tellement fier d'être papa": Son adorable message pour ses jumeaux !

Depuis l'été 2016, Jarry est papa de deux enfants avec son compagnon, grâce à une gestation pour autrui (GPA) effectuée à l'étranger. Depuis, il prend son rôle de papa très à coeur. Samedi 30 juin 2018, ses jumeaux fêtaient leurs 2 ans. À cette occasion, le comédien s'est empressé de leur témoigner tout son amour à travers les réseaux sociaux. "Deux ans déjà que vous êtes dans ma vie mes amours, j'entends encore vos premiers cris ! Vous êtes mon sang, je vous aime à en mourir et je suis tellement fier d'être votre papa ! Votre cadeau aujourd'hui une dictée en latin..." a-t-il posté sur Twitter.

Sur Instagram, c'est la même chose, il a posté une photo des jouets de ses jumeaux accompagnée du message suivant : "Deux ans déjà que vous êtes mes amours, ma force, mes rires et vous avez fait de moi le papa le plus heureux du monde ! Mes enfants, mon fils, ma fille un bel anniversaire je vous aime. mon cadeau me laisser dormir un peu..."

Interrogé sur sa paternité par Thierry Ardisson en février 2018, Jarry avait déclaré : "Quand on se découvre homosexuel, on se dit que ça nous est interdit... et moi depuis que j'étais tout petit je m'imaginais papa. Le 30 juin 2016, ils sont nés. Ça a été un cri et une blessure et je le souhaite à tout le monde, vraiment, d'être papa. Je suis tellement fier d'être papa."