Jazmin Grimaldi : La fille du prince Albert dévoile ses talents de chanteuse

La fille du prince Albert II a trouvé le moyen de marier parfaitement ses deux passions : le chant et son engagement philanthropique. Ce mercredi 14 novembre 2018, Jazmin Grace Grimaldi a en effet pris part à la 8e édition des Better World Awards organisée à New York. L'occasion pour la jeune femme de mettre en avant ses talents d'interprète pour la bonne cause.