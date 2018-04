Jazz (Les Anges) Laurent et Chelsea agressés: Armes, hospitalisation... Leur enfer

Jazz, son compagnon Laurent et leur fille Chelsea viennent de vivre un événement traumatisant. L'ancienne candidate des Anges (NRJ12) et sa famille ont été agressées hier comme l'a annoncé son agent Magali Berdah sur Snapchat, ce lundi 9 avril 2018, à sa demande.

"Jazz et Laurent ont été victimes d'une agression et braquage avec arme à feu hier soir. Jazz m'a demandé de vous informer moi-même car elle n'en a pas la force. (...) Sachez que ce qu'il s'est passé est très grave. Laurent à 52 points de suture et ces animaux ont gazé Jazz et sa petite fille de 4 mois. Ils sont en état de choc et vous remercient par avance pour tout le soutien que vous leur apportez", a écrit la fondatrice de Shauna Events. Elle a ensuite précisé que Jazz et Laurent étaient partis en voiture avec toutes leurs affaires et que la police planchait sur ce dossier.

Magali Berdah a ensuite rappelé qu'en une semaine, trois personnalités de télé-réalité avaient été agressées et qu'elle-même avait été victime d'un cambriolage. "Vous comprenez que certains partent car ils ne se sentent plus en sécurité. (...) Donc s'il vous plaît, prenez du recul sur tout ça. La télé-réalité est composée d'êtres humains comme vous tous", a-t-elle demandé.

On se souvient en effet que Thibault et Jessica des Marseillais ont pris la décision de déménager à Dubaï, après avoir été harcelés à plusieurs reprises et été victimes de tentatives de cambriolage. L'homme qui a tenté de voler Sarah Fraisou a en revanche réussi à s'introduire dans son domicile et n'a quasiment rien laissé comme nous l'avait expliqué la candidate.