Jean-Claude Van Damme : Son plus jeune fils menace son coloc avec un couteau !

Nicholas Van Varenberg, le plus jeune fils de l'acteur Jean-Claude Van Damme, a été arrêté par la police après avoir menacé son colocataire avec un couteau, rapporte le site TMZ.com. Le jeune homme de 21 ans, sans doute sous l'effet de la drogue, s'est blessé à la main.

Le site américain relate que le colocataire de Nicholas (21 ans) a appelé la police de Tempe (Arizona), dimanche 10 septembre, parce que celui-ci était très agité et cognait volontairement contre les portes de l'ascenseur de leur immeuble. Une fois sur place, les forces de l'ordre ont constaté l'état du jeune homme et ont surtout remarqué des traces de sang au sol sur le chemin menant à l'appartement. Après une discussion avec Nicholas et son colocataire, elles ont remarqué que le benjamin de Jean-Claude Van Damme s'était blessé à la main et sont reparties.

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais, très contrarié par ce coup de fil, Nicholas a ensuite menacé son colocataire avec un couteau et, vingt minutes plus tard, les autorités revenaient sur place. Les policiers ont saisi le couteau et ont trouvé de la marijuana. Ils ont alors embarqué le fils de l'acteur et l'ont mis en examen pour agres­sion aggra­vée avec une arme mortelle, séques­tra­tion et posses­sion de drogues.

Thomas Montet