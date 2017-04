Jean-Jacques Goldman, bientôt le come-back ? Son ami Michael Jones s'exprime

Vivre dans l'anonymat et la tranquillité la plus totale pour le bien de sa famille, telle a été la volonté de Jean-Jacques Goldman il y a déjà plusieurs mois. Bien que très attaché à la France, le célèbre chanteur de 65 ans a plié bagages, déménageant à Londres avec sa seconde épouse, Nathalie Thu Huong-Lagier et leurs trois filles : Maya, Kimi et Rose, âgée respectivement de 12, 11 et 9 ans.

Muet depuis le début de sa nouvelle vie outre-Manche - il ne s'est même pas exprimé pour le tout premier spectacle des Enfoirés sans lui - Jean-Jacques Goldman entretient le mystère d'un possible retour musical. Mais à en croire l'un de ses proches amis, il se pourrait que ce come back très attendu par ses fans n'ait jamais lieu.

Interviewé hier (mercredi 5 avril) par Alessandra Sublet pour son émission quotidienne La Cour des Grands diffusée tous les après-midis de la semaine sur Europe 1, Michael Jones a laissé sous-entendre que Jean-Jacques Goldman pourrait ne pas reprendre la musique. "Il a décidé d'aller habiter en Grande-Bretagne pendant deux ans pour l'éducation de ses enfants, rien ne lui fera changer d'avis. Pour le moment, il a mis une énorme parenthèse sur sa carrière musicale, si ce n'est pas une parenthèse définitive d'ailleurs", a-t-il ainsi lâché en direct. Le chanteur et guitariste franco-gallois de 65 ans qui vient de plublier un best-of intitulé Au tour de aimerait pourtant bien refaire un tube avec lui, pourquoi pas à la hauteur de leur incontournable Je te donne sorti en 1985.

Lors de la révélation du déménagement de Jean-Jacques Goldman à Londres en novembre dernier, VSD avait précisé que le chanteur et sa famille résident désormais dans "une maison d'une banlieue résidentielle, à l'ouest de la capitale. Une demeure so british, cosy, avec ses cinq chambres, que la star a loué pour deux ans. Et ce pour la somme d'un million de livres (1,2 million d'euros)", somme qui parait totalement folle pour une location, même sur deux ans !