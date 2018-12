Jean-Jacques Goldman : De retour dans le clip de... Patrick Fiori

"Je vous en parlais depuis quelques jours, je suis heureux de vous présenter le clip ovni de la chanson Les gens qu'on aime. Vous reconnaîtrez sûrement quelques visages (amis, musiciens, sportifs, héros ordinaires...). Saurez-vous les nommer ?", a écrit Patrick Fiori, sur Twitter, ce mardi 11 décembre 2018 pour diffuser son nouveau clip.

Le chanteur et coach de The Voice Kids a donc dévoilé le clip de son nouveau single, mélange de prises de vues réelles et d'images dessinées. Effectivement, l'artiste de 49 ans n'a pas menti car on peut noter la participation amicale de la jeune youtubeuse Lola Dubini, du célèbre entraîneur de foot Arsène Wenger, du joueur de handball Thierry Omeyer, du chanteur corse Antoine Ciosi... Mais, surtout, on y voit un revenant : Jean-Jacques Goldman.

Le populaire chanteur, à la discrétion extrême, a accepté de passer une tête par amitié – il n'était pas apparu dans un clip depuis 2016, le dernier était Liberté. Les deux hommes, qui se sont fréquentés pendant des années aux Enfoirés avant que JGG ne passe la main, ont déjà enregistré ensemble un titre à succès, 4 mots sur un piano. Jean-Jacques Goldman a poursuivi cette collaboration artistique puisque c'est lui qui a écrit et composé Les gens qu'on aime.

Patrick Fiori, qui a déjà écoulé 50 000 exemplaires de son disque selon Purecharts, sera en concert partout en France en 2019.

Thomas Montet