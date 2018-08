Jean-Marie Bigard amoureux : Il embrasse sa femme Lola Marois en plein spectacle

Jean-Marie Bigard est un homme comblé au travail comme dans sa vie privée. Marié à Lola Marois depuis 2011, l'humoriste peut entièrement compter sur la mère de ses enfants, les jumeaux Jules et Bella (5 ans). Il en a encore eu la preuve vendredi 10 août 2018 !

Lola Marois n'a pas raté la dernière représentation de Jean-Marie Bigard. Convié sur la scène du Festival des Plages du Rire à Nice, l'humoriste de 64 ans a joué son one-man show Il était une fois Bigard, le spectacle de ma vie. Avant de faire rire le public, ce dernier a cherché sa belle dans le public pour l'embrasser avec amour. Ce moment adorable a été immortalisé comme il se doit !

Plus unis que jamais, Lola Marois et de Jean-Marie Bigard ne se quittent plus. Malgré leur emploi du temps très serré, ils ont réussi dernièrement à se réunir pour un projet commun. Le 1er août dernier, les amoureux ont dévoilé leur ballade romantique intitulée I'm in Love.