Lola Marois dévoile son complexe : "Trop petit tout ça"

On peut toujours compter sur Lola Marois pour enflammer les réseaux sociaux. Qu'elle pose en maillot de bain, en petite robe ou en tenue casual, c'est toujours le succès assuré pour l'épouse de Jean-Marie-Bigard (64 ans). On pourrait donc croire que l'actrice de Plus belle la vie (France 3) âgée de 35 ans est parfaitement bien dans sa beau. Mais, comme tout le monde, elle a un complexe et n'a pas hésité à le dévoiler ce mardi 7 août 2018 sur Instagram, lors d'une session questions/réponses avec ses fans.

Un internaute lui a demandé quel était son complexe. Lola Marois a donc dévoilé une photo sur laquelle on aperçoit un gros plan sur sa poitrine (cachée par un haut de maillot de bain, on précise !) et l'a commentée : "Trop petit tout ça..." La légende était accompagnée d'un émoji énervé.