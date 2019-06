Jeanne Moreau : Son cher Étienne Daho inaugure sa promenade...

Jeanne Moreau est morte le 31 juillet 2017 à son domicile parisien du 8e arrondissement. Elle avait 89 ans. L'actrice repose désormais au cimetière de Montmartre. Ce jeudi 6 juin 2019, une poignée de proches se sont réunis pour inaugurer la promenade Jeanne-Moreau, située dans le quartier de la Villette du 19e arrondissement.

Pour inaugurer cette voie qui longe le bassin de la Villette du côté du quai de la Seine, la maire de Paris Anne Hidalgo était présente et a prononcé quelques mots. Le producteur Dominique Besnehard, qui fut longtemps l'agent de l'actrice, a lui aussi pris la parole. Parmi les quelques personnes réunies, il fallait compter sur le chanteur Étienne Daho et l'avocat Robert Guillaumond, tous deux garants de la mémoire de l'actrice.

En 2010, Jeanne Moreau et Étienne Daho enregistraient Le Condamné à mort de Jean Genet et l'ont joué sur quelques scènes. Depuis ce projet magnifique, les deux artistes s'aimaient énormément comme en témoignait Daho dans Grazia en novembre 2017 : "Elle disait qu'elle est éternelle et je la crois. On a eu un lien extrêmement puissant, on s'est reconnus d'une même famille et elle m'a donné beaucoup d'amour et d'attention. J'espère lui en avoir donné assez. Elle est enterrée à Montmartre, pas loin de chez moi : je garde un oeil sur elle."

À sa mort, Jeanne Moreau a légué l'ensemble de ses biens pour la création d'un fonds pour "le théâtre, le cinéma et l'enfance". Longtemps conseil de l'actrice, l'avocat Robert Guillaumond en assure la présidence, tandis qu'Étienne Daho en est l'administrateur et l'ambassadeur. "Par ses films et ses chansons, elle a entamé très tôt la transmission. Mon rôle sera de faire connaître particulièrement le répertoire musical de Jeanne, tellement moderne, aux jeunes générations et susciter leur intérêt", avait expliqué, dans Paris Match, le chanteur à l'occasion de l'hommage rendu à l'artiste au théâtre de l'Odéon à Paris, en décembre 2017. "Nous allons prendre du temps pour réfléchir à la manière de faire. Il y aura aussi un prix pour le cinéma et le théâtre en direction des jeunes talents. Je vais essayer d'être à la hauteur. C'est une marque de confiance bouleversante qu'elle m'a faite."