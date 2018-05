Jenifer apaisée après les drames : Elle revient sur "des épisodes douloureux"

Après son retour sur scène avec Matt Pokora, la chanteuse s'apprête à revenir à l'écran dans le téléfilm Traqués, diffusé le 14 mai sur TF1. Comme elle le confie dans l'interview réalisée par son ami Nikos Aliagas dans Gala, ce 9 mai 2018, Jenifer s'est servie de ce nouveau rôle comme une béquille après les récents événements traumatisants qu'elle a dû affronter. Des souvenirs douloureux qui se sont révélés utiles pour se glisser dans le personnage.

"Ce tournage est arrivé à un moment compliqué de ma vie, raconte-t-elle. Jouer m'a servi psychologiquement". En mars 2017, Jenifer a survécu à un grave accident de la route alors qu'elle rentrait d'un concert en Belgique. Quelques mois plus tard, alors qu'elle a brutalement interrompu sa tournée, nouveau coup dur pour l'interprète de 35 ans qui perd son oncle, tué par balles en Corse. S'ensuit une longue période loin de la scène et des caméras. Mais ce printemps 2018 marque le retour de la star sur tous les fronts.

Il faut aller chercher au fond de soi

Ces événements traumatisants se sont avérés être une force pour la comédienne : "Pour être sincère avec le personnage, il faut aller puiser dans son vécu. (...) J'ai dû me replonger dans des épisodes douloureux de ma propre vie." Un rôle émotionnellement prenant qui lui a finalement permis d'avancer. "Jouer m'a servi à panser mes plaies, explique-t-elle, ce rôle a impliqué une mise à nu et un investissement total. (...) Il faut aller chercher au fond de soi. C'est la première fois que je suis allée aussi loin."

En plus de cette nouvelle fiction sur TF1, Jenifer renoue avec la chanson en préparant activement son 8ème album. La mère d'Aaron (14 ans) et Joseph (3 ans) retrouvera également son siège de jurée pour la cinquième saison de The Voice Kids aux côtés de Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent.