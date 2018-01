Jenifer "dans le coeur des Français : Nikos Aliagas lui rend un bel hommage

Quel chemin parcouru depuis ! Jenifer n'a cessé d'être dans le coeur des Français. Elle a sorti cinq albums depuis la fin de la Star Ac'. En parallèle, elle est devenue coach dans l'émission The Voice (2012-2015) et The Voice Kids (depuis 2014) et s'est lancée dans le monde de la comédie. On a pu l'admirer au cinéma dans Les Francis (2014) au côté de son ex-compagnon Thierry Neuvic et Fallait pas lui dire (2017). Elle partageait le tournage avec Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour et Tania Garbarski.

Cette année, c'est sur TF1, dans la fiction Les Traqués, que les téléspectateurs pourront la voir.