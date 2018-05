Jenifer dévoile ce qu'elle aime (ou pas) chez un homme...

Interrogée dans les pages du Parisien Week-end alors qu'elle revient sur le petit écran dès le 14 mai 2018 dans Traqués sur TF1, Jenifer a dévoilé ses petits secrets "Inavouables". L'occasion d'en apprendre plus sur les goûts de l'ancienne gagnante de la Star Academy en matière d'hommes...

Jenifer n'est pas une fan des mecs parfaits et elle ne s'en cache pas ! Ainsi, elle n'est pas contre certaines petites imperfections physiques... "Ce sont elles qui donnent du charme, du caractère... A bas les mecs bodybuildés, les traits fins, les petits nez ! Un homme n'a pas besoin d'une plaquette d'abdos ou d'une épaisse chevelure pour me plaire. Au contraire...", a-t-elle confié. L'interprète de Au soleil, que l'on a souvent vue dans de très belles tenues sur le plateau de The Voice, aime aussi emprunter les fringues difformes de ses compagnons. "Je ne dois pas être la seule à emprunter les joggings et les tee-shirts de mon chéri, où à m'acheter du L au rayon hommes. Les vêtements masculins sont tellement plus confortables ! Ce que je préfère, ce sont les grosses chaussettes en coton, deux fois trop grandes pour moi", a-t-elle ajouté.

Jenifer, qui a récemment révélé être de retour en studio pour un nouveau disque et que l'on retrouvera dans la 5e saison de The Voice Kids, a notamment été en couple avec les séduisants Maxime Nucci, père de son fils d'Aaron, 14 ans, et Thierry Neuvic, le papa de son fils Joseph, 3 ans.

L'interview de Jenifer est à retrouver dans Le Parisien Week-end en kiosques dès le 4 mai 2018.

Thomas Montet