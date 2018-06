Jenifer, son oncle assassiné : 100 000 euros et un complot bien organisé

L'enquête progresse autour de la mort de l'oncle de Jenifer, Jean-Luc Codaccioni, assassiné le 5 décembre 2017 à l'aéroport de Bastia, en Corse, avec Antoine Quilichini. Alors que son tueur présumé, Christophe Guazzelli, un ancien footballeur professionnel de 26 ans, a été interpellé et mis en examen, tout comme son frère Richard (28 ans) et un ami d'enfance, les circonstances du drame se précisent de jour en jour.

Selon les informations du Point, les frères Guazzelli ont fait appel à une gardienne de la prison où était incarcéré l'oncle de Jenifer depuis 2015 pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. Installée depuis peu dans une cité HLM de Bastia, la surveillante s'est ainsi vu promettre 100 000 euros en échange de précieuses d'informations. C'est elle qui a indiqué aux frères Guazzelli que l'oncle de Jenifer bénéficiait d'une permission de sortie et devait rentrer de Paris ce 5 décembre 2017 pour regagner le centre pénitentiaire de Borgo. La gardienne de prison aurait été aperçue à l'aéroport de Bastia ce même jour, et il s'agirait de tout sauf d'une coïncidence.

Christophe et Richard Guazzelli cherchaient depuis de longues années à venger leur père François, dit Francis et fondateur du gang de la Brise de mer connu pour des braquages et des extorsions de fonds, assassiné en 2009 à l'âge de 55 ans. Les deux frères ont toujours été persuadés de la culpabilité de l'oncle de Jenifer dans cette exécution.

Touché par balles à l'aéroport de Bastia, Jean-Luc Codaccioni est décédé une semaine plus tard à l'hôpital, tandis qu'Antoine Quilichini est mort sur le coup.

Tous les protagonistes cités dans cette affaire sont présumés innocents jusqu'au jugement définitif.